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27.05.19 12:28

Суд в Екатеринбурге вынес приговор бизнесмену из списка Титова Сергею Капчуку

© РИА Новости. Андрей Старостин
27 мая. Interfax-Russia.ru - Свердловский бизнесмен Сергей Капчук получил два года лишения свободы условно за мошенничество.

"Приговорить к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за мошенничество по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - огласил приговор судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Трансляцию из зала суда вел сам бизнесмен.

"С учетом амнистии в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне от исполнения наказания освободить", - сказал судья.

У себя на странице в Facebook Капчук сообщил, что с решением суда не согласен и будет обжаловать его. "Два года условно и амнистия. Будем обжаловать", - написал бизнесмен

Как сообщалось, Капчук обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Он подозревался в хищении в 1997 г. средств областного бюджета в размере 2 млрд неденоминированных рублей. В начале 2000-х годов его объявили в международный розыск.

В начале февраля 2018 года уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые хотели бы вернуться на родину при условии, что они не попадут под арест. В их число входил Капчук. В мае бизнес-омбудсмен сообщил, что с президентом России согласован вопрос о возможном порядке возврата в Россию предпринимателей из так называемого "лондонского списка".

Капчук вернулся на родину в июне 2018 года. Он находился за границей в течение 15 лет, за это время его дело никак не продвинулось.

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