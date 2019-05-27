Путин поприветствовал участников и гостей Петербургского международного экономического форума

27.05.19 12:32

© РИА Новости. Сергей Гунеев

27 мая. Interfax-Russia.ru - Различные аспекты цифровизации и технологических вызовов, изменение климата и рост социального неравенства будут обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме, наряду с перспективами российской и глобальной экономики, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В этом году государственные деятели авторитетные политики и эксперты, представители деловых и научных кругов обстоятельно обсудят перспективы российской и глобальной экономики, обменяются мнениями по различным аспектам цифровизации и технологических вызовов, по таким насущным проблемам, как изменение климата и рост социального неравенства, говорится в приветствии Путина участникам и гостям Петербургского форума.

В приветствии президент РФ подтверждает заинтересованность России "в поддержании мира и безопасности на планете, ее открытость к активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономического роста, развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, в продвижении интеграционных процессов, в том числе на евразийском и азиатско-тихоокеанском пространствах".

Путин подчеркивает, что "для решения этих задач нужна сильная и эффективная экономика, честные и прозрачные правила глобальной торговли, свободный обмен инвестициями и технологиями, здоровая и честная конкуренция".

Приветствие главы государства опубликовано на сайте Кремля.