Житель Ингушетии получил 12 лет колонии за связь с ИГИЛ

27.05.19 12:34

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

27 мая. Interfax-Russia.ru - Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к длительному сроку заключения жителя Ингушетии Исмаила Агиева, признав его виновным в участии в деятельности ИГИЛ на территории республики, сообщает пресс-служба суда.

"Установлено, что Агиев принял участие в деятельности ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории Ингушетии. Он занимался организацией встреч руководителя ячейки с участниками незаконных вооруженных формирований, а также перевозил его на автомобиле" - говорится в сообщении.

Отмечается, что активная деятельность ячейки прекратилась после ликвидации 7 октября 2016 года ее руководителя и ряда участников, но Агиев до его задержания в сентябре 2017 года свою деятельность в составе организации не прекращал.

Ему назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.