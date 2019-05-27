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27.05.19 12:34
Житель Ингушетии получил 12 лет колонии за связь с ИГИЛ
"Установлено, что Агиев принял участие в деятельности ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории Ингушетии. Он занимался организацией встреч руководителя ячейки с участниками незаконных вооруженных формирований, а также перевозил его на автомобиле" - говорится в сообщении.
Отмечается, что активная деятельность ячейки прекратилась после ликвидации 7 октября 2016 года ее руководителя и ряда участников, но Агиев до его задержания в сентябре 2017 года свою деятельность в составе организации не прекращал.
Ему назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.
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