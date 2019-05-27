Школьница из Челябинска, сбившая инспектора на угнанном Mercedes-Benz, получила условный срок

27.05.19 12:38

© РИА Новости. Владимир Федоренко

27 мая. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Челябинска приговорил к условному сроку 16-летнюю школьницу, которая была задержана после ряда ДТП на угнанном у бабушки автомобиле и наезда на автоинспектора, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе областной прокуратуры в понедельник.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Девушка посреди ночи самовольно взяла ключи от бабушкиного Mercedes-Benz и уехала на нем. По дороге она не справилась с управлением, въехала в припаркованный автомобиль Lifan, скрылась с места ДТП, но вскоре врезалась в дорожный знак.

Кроме того, она сбила автоинспектора, пытавшегося остановить машину. Ему была оказана медицинская помощь.

"За это преступление девушку не привлекали к ответственности, так как на тот момент ей не исполнилось 16 лет", - пояснили в прокуратуре.

Однако в ходе расследования истории с ДТП выяснилось, что девушка двумя месяцами ранее вместе с подругой похитила у общей знакомой золотую цепочку, а у другой - золотые серьги. Вот за эти преступления школьница ответила перед судом.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что гособвинитель просил отправить нарушительницу в воспитательную колонию на 3,5 года.

"Суд признал ее виновной в вымогательстве и трех эпизодах грабежа. По обвинению в угоне дело было прекращено в связи с примирением с бабушкой. Школьнице назначено наказание два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - уточнил собеседник агентства.