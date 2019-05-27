Новый храм на юге Москвы станет отправной точкой путешествия по Москве-реке

27.05.19 12:45

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

27 мая. Interfax-Russia.ru - У строящегося на юге Москвы храма Чуда Архангела Михаила в Хонех будет своя пристань, которая позволит включить эту церковь в туристическую карту столицы и наладит новый паломнический маршрут по Москве-реке, заявил депутат Госдумы, куратор "программы-200" Владимир Ресин.

"Это - дело недалекого будущего, когда возьмемся за благоустройство территории. Сегодня главная задача строителей - подготовить комплекс к освящению к будущей Пасхе", - сказал Ресин журналистам.

Маршрут будет проложен от Борисовских прудов до Нагатинского затона, в Коломенское, а, возможно, и к Ново-Спасскому монастырю. Паломникам с борта теплохода будет интересно ознакомиться с историей города, его святыми местами.

В настоящее время в храме полным ходом идет монтаж кровли, скоро начнется отделка фасадов и интерьера.

Храмовый комплекс расположен на берегу пруда, в березовой роще, смыкающейся с парком, что, по мнению жителей, безусловно, оживит массовую жилую застройку Братеево - типичного спального района на юге столицы.