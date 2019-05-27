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27.05.19 12:50
Избирательная кампании в Республике Алтай стартует после 4 июня - избирком
"Старт избирательной кампании будет дан с момента опубликования решения Верховного совета региона, которое, как ожидается, будет принято на заседании республиканского парламента 4 июня. Официально дата выборов еще не назначена. Депутаты 4 июня примут решение о ее назначении и после официального опубликования этого решения будет дан старт избирательной кампании", - сказали в избиркоме.
Там отметили, что с этого же дня возможно выдвижение и регистрация кандидатов.
20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Алтай, председателя правительства Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет.
Глава государства назначил Олега Хорохордина врио главы Республики Алтай. Ожидается, что выборы главы региона пройдут в Единый день голосования в 2019 году - 8 сентября.
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