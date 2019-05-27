Избирательная кампании в Республике Алтай стартует после 4 июня - избирком

27.05.19 12:50

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 мая. Interfax-Russia.ru - Верховный совет Республики Алтай, как ожидается, 4 июня примет решение о назначении выборов главы региона, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" в республиканском избиркоме.

"Старт избирательной кампании будет дан с момента опубликования решения Верховного совета региона, которое, как ожидается, будет принято на заседании республиканского парламента 4 июня. Официально дата выборов еще не назначена. Депутаты 4 июня примут решение о ее назначении и после официального опубликования этого решения будет дан старт избирательной кампании", - сказали в избиркоме.

Там отметили, что с этого же дня возможно выдвижение и регистрация кандидатов.

20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Алтай, председателя правительства Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет.

Глава государства назначил Олега Хорохордина врио главы Республики Алтай. Ожидается, что выборы главы региона пройдут в Единый день голосования в 2019 году - 8 сентября.