Брянский губернатор в 2018 году заработал почти в 280 раз меньше своей жены

27.05.19 12:54

© РИА Новости. Михаил Климентьев

27 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 2018 году получил доход 4,4 млн рублей, его супруга Ольга Богомаз, возглавляющая крупнейшее картофелеводческое хозяйство региона КФХ "Богомаз", - около 1,23 млрд рублей.

Декларация о доходах опубликована на сайте регионального правительства.

В 2017 году доходы Богомаза и его супруги составили соответственно 4,1 млн рублей и 941 млн рублей. Таким образом, у губернатора доход увеличился на 300 тыс. рублей, а у его супруги - на 285 млн рублей.

Согласно данным декларации, брянский губернатор владеет двумя жилыми домами площадью 181,6 кв. м и 79,7 кв. м соответственно, грузовиком ГАЗ-53, двумя приусадебными участками общей площадью 9170 кв. м и двумя участками для сельскохозяйственного использования 90 тыс. кв.м каждый, один из которых находится в долевой собственности.

Кроме того, вместе с супругой губернатор имеет квартиру площадью 113 кв. м в бессрочном пользовании.

Его супруга, как следует из декларации о доходах, владеет 164 земельными участками для сельскохозяйственного использования, а также десятками участков в долевом пользовании и в аренде, строениями сельхозназначения, оборудованием для переработки сельхозпродукции, двумя артезианскими скважинами, более 30 легковыми и грузовыми автомобилями, тракторами и другой сельхозтехникой, и даже одной ГТС. В ее индивидуальном пользовании также 8 квартир.