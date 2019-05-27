Тюменская область ищет новые предпринимательские идеи для развития региона

27.05.19 13:00

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

27 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Тюменской области отмечают, что темпы развития региона могут быть выше при наличие новых идей от предпринимательского сообщества.

"Первый "урожай" мы "сняли" от наших мер поддержки, и сейчас мы немножко тормозимся, хотя могли бы расти быстрее. Мы пришли к пониманию, что не то, что бы не хватает мер поддержки - их много, а не хватает определенных идей, понимания - куда надо двигаться, какие производства создавать", - сообщил замгубернатора региона Вячеслав Вахрин в понедельник в ходе первого Промышленного форума региона.

По его словам, планируя промышленный форум, тюменские власти ставили задачу - аккумулировать идеи у участников с тем, чтобы развить систему мер поддержки и предложить реализовать новые амбициозные проекты на территории Тюменской области.

"Мы готовы предлагать наш регион для апробации самых лучших практик. Для того, чтобы идеи, которые, может быть, не могут где-то прорасти, безусловно, могли бы прорасти в Тюменской области - на территории, которая с большим энтузиазмом принимает такие предложения", - отметил Вахрин.

Он подчеркнул, что за последние 10 лет ВРП региона вырос в 2 раза, индекс промпроизводства - в 3 раза, это, в частности, связано с инвестиционной политикой региона и мерами государственной поддержки.