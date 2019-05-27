Суд в Калмыкии взыскал еще 450 тыс. руб. с интерната, где со счетов детей снимали деньги

27.05.19 13:04

© РИА Новости. Антон Денисов

27 мая. Interfax-Russia.ru - Элистинский городской суд Калмыкии удовлетворил еще два иска прокуратуры республики к дому-интернату для умственно отсталых детей, где со счетов воспитанников незаконно сняли более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В сообщении уточняется, что удовлетворены два исковых заявления о взыскании денежных средств на общую сумму свыше 450 тыс. рублей.

Иски были поданы в интересах воспитанников интерната, права которых были нарушены. Согласно федеральному законодательству, сироты должны были находиться на полном государственном обеспечении - им бесплатно должны предоставлять питание, одежду, обувь и жилье, медобслуживание и образование.

Однако из-за недофинансирования из средств республиканского бюджета на эти цели тратились деньги с личных счетов подопечных интерната, куда начислялись их пенсии по инвалидности.

В марте следователи начали проверку по информации детского омбудсмена Анны Кузнецовой о нарушении прав воспитанников Элистинского дома-интерната для умственно отсталых детей.

Элистинский городской суд в середине мая удовлетворил иск прокуратуры в защиту интересов несовершеннолетней воспитанницы и взыскал с интерната более 200 тыс. рублей.

Всего прокуратура Калмыкии подала в суд 11 исковых заявлений на общую сумму более 2 млн рублей.