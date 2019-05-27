Главгосэкспертиза подтвердила стоимость реконструкции галереи Айвазовского в Крыму

27.05.19 13:06

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

27 мая. Interfax-Russia.ru - Картинную галерею имени Ивана Айвазовского собираются реконструировать в Феодосии (Крым), сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы РФ в понедельник.

"Крымский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел материалы обоснования инвестиций на реконструкцию здания Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского. По итогам рассмотрения выдано заключение о том, что материалы рекомендуются для подготовки проектной документации", - говорится в пресс-релизе.

Как известно, в Феодосии находится дом, где известный во всем мире художник жил с семьей с 1845 по 1892 годы. В 1880 году к особняку была пристроена публичная картинная галерея, спроектированная самим Айвазовским.

Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского - один из старейших музеев России и первая на юге страны публичная картинная галерея. После смерти Айвазовского в 1900 году галерея, согласно завещанию, перешла во владение города. В 1921 была национализирована, в 1922 - включена в сеть государственных музеев страны.

В настоящее время основу коллекции составляют произведения Айвазовского (416 работ живописи и графики), а также произведения современников, учеников и внуков художника, западноевропейских маринистов ХVII-ХIХ веков, художников юго-восточного Крыма и современных живописцев.

"Долгое время в здании не проводились комплексные работы по ремонту, реставрации и приспособлению под современные требования, в настоящее время оно находятся в состоянии значительного морального и технического износа", - отмечается в пресс-релизе.

Так, утрачены или могут быть утрачены аутентичные архитектурные, конструктивные и декоративные элементы.

Инженерные сети, технологическое оборудование и техническое оснащение в здании не справляются с возложенными на них задачами: не работают или вовсе отсутствуют.

"Из-за этого возникают трудности с обеспечением надлежащего микроклимата в помещениях для содержания музейных экспонатов и для пребывания посетителей", - говорится в сообщении.

Ожидается, что при проведении комплексных работ по сохранению объекта культурного наследия "эти и другие проблемы будут устранены".

Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального и регионального бюджетов. Сумма в пресс-релизе не указана.