Молния попала в ракету "Союз" при запуске с Плесецка

27.05.19 13:11

© РИА Новости. Павел Львов

27 мая. Interfax-Russia.ru - Разряд молнии попал в ракету-носитель "Союз", которая в понедельник утром отправила на орбиту спутник "Глонасс-М".

На сайте телеканала "Звезда" опубликован фрагмент репортажа с запуска, на котором видно, как примерно через 10 секунд после старта ракеты, в облаках возникает разряд молнии в том месте, где летит ракета.

Источники "Интерфакса" в ракетно-космической космической отрасли подтвердили "Интерфаксу", что молния попала в носитель, однако это никак не помешало выведению спутника на орбиту.

"Все системы отработали штатно, никаких проблем не было", - сказал один из собеседников агентства.

Ранее в Минобороны сообщили, что в понедельник с космодрома "Плесецк" в 9:23 мск успешно стартовала ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Глонасс-М". Разделение частей ракеты прошло штатно.

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на Плесецке осенью 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведены 37 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в, включая состоявшийся в понедельник запуск.

Ракета "Союз-2" пришла на смену носителям "Союз-У", которые запускали с Плесецка с 1973 по 2012 год. Всего с космодрома запустили 435 ракет "Союз-У", на орбиту были выведены около 430 аппаратов различного назначения.

В настоящее время в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в орбитальном резерве. Около 15 спутников работают за пределами срока службы.