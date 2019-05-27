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Более 9 тыс. студентов-наблюдателей будут следить за ходом ЕГЭ в РФ

Фото "Интерфакса"
27 мая. Interfax-Russia.ru - Мониторинг сдачи экзаменов в основной период ЕГЭ будут вести более 6,5 тыс. студентов-наблюдателей на местах и более 2,5 тыс. студентов в качестве онлайн-наблюдателей, сообщил "Интерфаксу" председатель общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" (РСМ) Павел Красноруцкий.

"Нами во всех субъектах РФ создан корпус общественных наблюдателей, которые участвуют в наблюдении (за ходом ЕГЭ - ИФ) в досрочный, основной и дополнительный период. С присутствием тех, кто "ходит ножками", у нас 6,5 тыс. студентов. И еще около 2,5 тыс. студентов участвуют как онлайн-наблюдатели", - сказал Красноруцкий.

В частности, в новом ситуационно-информационном центре (СИЦ) в Москве, куда будет стекаться информация о ходе экзамена по всей России, будут работать 650 онлайн-наблюдателей - студентов 16 московских вузов. Во время проведения ЕГЭ центр будет работать ежедневно.

По словам председателя РСМ, впервые наблюдателей за ходом сдачи ЕГЭ привлекли в 2014 году - тогда их было около 700 человек, работали они преимущественно на юге РФ. В этом году во время основного периода сдачи ЕГЭ наблюдатели будут работать в СИЦ в 47 регионах России.

Красноруцкий отметил, что в основном наблюдатели следят за самим процессом сдачи экзамена.

"Наблюдатели на местах смотрят за тем, как организован процесс сдачи экзаменов на местах. Следят за процедурой в целом. И только 30-40% касается самих школьников, которые списывают. Откровенно говоря, были претензии не только к школьникам, но и к организаторам", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в случае выявления нарушений онлайн-наблюдатели связываются с наблюдателями на местах и уведомляют о произошедшем.

По данным Рособрнадзора, если онлайн-наблюдатель фиксирует нарушение, он ставит на видео метку, которую проверяет сначала модератор, а затем на месте сотрудник пункта проведения экзамена (ППЭ). Если нарушение подтверждается, нарушителя удаляют из аудитории, результаты его работы аннулируют.

При этом сотрудники Рособрнадзора контролируют отработку меток, также они отсматривают записи с видеокамер, которые не подключены к интернету и не могут работать в онлайн режиме.

В ведомстве отмечают, что для наблюдения за ходом ЕГЭ в 2019 году задействуют 5 тыс. 713 пунктов проведения экзаменов, 51 тыс. аудиторий и 100 тыс. камер.

В свою очередь ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок сообщила "Интерфаксу", что большинство работников СИЦ в Москве – студенты РГСУ.

"В СИЦ 419 человек - студенты РГСУ. Это ребята, которые уже прошли огромные проекты по общественному наблюдению за выборами мэра, президента. В этом году по-новому организовано наблюдение – они прошли особую подготовку", – сказала ректор.

По ее словам, в вузе уделяют особое внимание волонтерству, а работа в СИЦ поможет студентам получить необходимый опыт.

"Участие в таких проектах – с одной стороны – волонтерство, с другой – четкое видение карьеры, потому что они в разных ситуациях, с участием разных работодателей показывают себя, демонстрируют лучшие качества, поэтому относительно других ребят они более сильные на рынке труда", – считает Починок.

Основная волна единых государственных экзаменов началась в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.

В ЕГЭ по литературе примет участие 54 тыс. человек, в том числе 52 тыс. выпускников школ этого года, сообщили "Интерфаксу" в Рособрнадзоре. Работа состоит из 17 заданий, на них отводится 3 часа 55 минут. Минимальный балл - 32.

ЕГЭ по географии напишут 24 тыс. человек, в том числе 22,5 тыс. выпускников этого года. Участникам предстоит выполнить 34 задания за 3 часа. С собой в аудиторию можно принести дополнительно линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл - 37.

Свои результаты участники экзаменов по географии и литературе узнают не позднее 11 июня.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники этого года. Это на 29 тыс. больше, чем в прошлом году (731 тыс., 645 тыс. соответственно).

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