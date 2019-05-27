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Ставропольский край направит на ремонт дорог более 5,5 млрд рублей

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
27 мая. Interfax-Russia.ru - Ставропольский край в 2019 году направит свыше 5,5 млрд рублей на ремонт дорог в муниципалитетах, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Дорожный ремонт, по словам собеседника агентства, проведут в каждом районе и городском округе Ставрополья, работы запланированы свыше чем на сотне участков. Особое внимание, отметили в пресс-службе, уделяется ремонту в сельских территориях: планируется отремонтировать порядка 1 тыс. км сельских дорог.

Так, в частности, уточнил сотрудник пресс-службы, к октябрю в рамках ремонта автодороги Янкуль- Новый Бешпагир- Грачевка построят мост в районе села Дубовая Балка.

"Губернатор края Владимир Владимиров не раз отмечал, что ремонт этого моста важен как для ближайших сельских населенных пунктов, так и в целом для района. Его строительство позволит увеличить пропускную способность транспорта", - пояснил агентству "Интерфакс-Юг" глава министерства Евгений Штепа.

Также будет капитально отремонтирован путепровод через железную дорогу в Невинномысске, выполнен ремонт на 10 автодорогах в Петровском городском округе, на семи - в Благодарненском округе, на пяти - в Кировском округе.

Работы уже завершены на нескольких объектах: в селе Ростовановском Курского района реконструировали участок основной сельской дороги протяженностью 1 км, отремонтировали участок дороги в поселке Артезианском и участки двух дорог в селе Солуно-Дмитриевском.

По данным пресс-службы, два первых распределения прошли в феврале и апреле. В общей сложности муниципалитетам края было выделено 1,2 млрд рублей.

"Накануне проведено третье распределение средств из краевого бюджета. На этот раз на капитальный ремонт и реконструкцию местных дорог 35 муниципалитетам выделено еще 348 млн рублей", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что муниципалитеты также получают из дорожного фонда края субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию автодорог.

В целом объем дорожного фонда Ставрополья вырос с 5 млрд рублей в 2014 году до 11 млрд рублей в 2019 году - в 2,2 раза, напомнили в министерстве.

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