Семь человек извлекли из-под рухнувших строительных лесов на автодроме "Игора Драйв"

27.05.19 13:57

© РИА Новости. Павел Лисицын

27 мая. Interfax-Russia.ru - Спасатели извлекли семь человек из-под обрушившихся строительных лесов на автодроме "Игора Драйв" в Приозерском районе Ленинградской области, обследование завалов продолжается, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС в понедельник.

"Семь человек уже извлечены из-под завалов. Обследование обрушившихся конструкций продолжается", - сказал собеседник.

Как уточнили в МЧС, инцидент произошел на территории автодрома "Игора Драйв" в понедельник.

"В 12.25 поступил сигнал об обрушении строительных лесов. На данный момент имеется информация о семи пострадавших. Проводится разборка обрушившихся конструкций", - сказал собеседник.

Источник в службе "Скорой помощи" Ленобласти ранее сообщил о пяти пострадавших в результате обрушения строительных лесов под Санкт-Петербургом на объектах строящейся инфраструктуры трассы "Формулы-1" в "Игоре".

Строящийся автодром "Игора Драйв", рассчитанный на проведение гонок "Формула-1", находится вблизи горнолыжного курорта "Игора" в Приозерском районе Ленинградской области в 54 километрах от Петербурга. Строительство началось в 2017 году, планировалось завершить его в 2019 году. Предполагалось, что большое кольцо будет иметь общую длину 4764 метров с девятью правыми и восьмью левыми поворотами. Ширина трассы составит 12 метров, ее самая высокая точка лежит на высоте 174 метров над уровнем моря.