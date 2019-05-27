Мэр Саранска назвал излишеством выпускные в детских садах

27.05.19 14:09

© РИА Новости. Евгения Новоженина

27 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Саранска (Мордовия) Петр Тултаев призвал при подготовке к выпускным балам в детских садах и школах придерживаться скромности и выразил недоумение по поводу количества таких праздников.

По словам Тултаева, которые приводится в понедельник пресс-служба городской администрации, он был удивлен денежными суммами, которые тратятся на подобные торжества.

"На прошлой неделе встретил давних знакомых. Они мне рассказали, что сейчас и в детских садах празднуют выпускные. А для своей дочки они купили выпускное платье за 7 тысяч рублей. И это при том, что семья среднего достатка. Я все понимаю, но в детских садах проводить выпускные - это полное излишество! У кого-то есть возможность так шикарно праздновать, а кого-то ее вовсе нет", - отметил мэр.

По словам Тултаева, для него выпускной был обычным днем, когда "дети приходили в опрятной одежде - и все на этом".

Он считает, что "покупать наряды за такую цену на выпускной в детском саду - это излишне".

"А что тогда в школах?! Родители занимают, в долги влезают. Нам нужно рассмотреть этот вопрос и дать свои рекомендации. А то закончили детский сад - выпускной, затем после начальной школы - тоже выпускной, после 11 класса - еще один. Выпускной должен быть один и праздновать его нужно скромно!" - заявил мэр.