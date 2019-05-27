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27.05.19 14:21

Школу, детсад и детскую поликлинику построят в Алтуфьево в рамках реновации

© РИА Новости. Евгений Биятов
27 мая. Interfax-Russia.ru - Жители Алтуфьевского района получат современный квартал с новыми объектами инфраструктуры, сообщает пресс-служба председателя Москомархитектуры в понедельник.

"За счёт чёткого планирования пространств будут созданы точки притяжения района, повышена доступность социальной инфраструктуры и заметно улучшена городская среда", - сообщила главный архитектор проекта территориальной проектно-планировочной мастерской Северо-Восточного административного округа ГБУ "ГлавАПУ" Татьяна Пастухова.

Проект предусматривает строительство школы на 650 учащихся, учебного корпуса на 250 мест с бассейном на территории существующей школы, детского сада на 280 мест, детской поликлиники на 320 посещений в смену и спортивно-досугового центра с бассейном на 130 посетителей.

Первые этажи новостроек будут отданы под магазины, аптеки, кружки и секции. Большое внимание проектировщики уделяют транспортной доступности станций метро и остановок общественного транспорта.

"Мы предложили меры, которые позволят предусмотреть шаговую доступность в новых кварталах", - приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Реконструкция улицы Инженерной от Алтуфьевского шоссе до улицы 800-летия Москвы сделает соседние городские территории доступнее для всех жителей района. Через железнодорожные пути Савёловского направления будет построен мост. Также улучшится маршрутная сеть городского общественного транспорта.

Проект планировки территории микрорайонов 1-2, 3, 4-5 района Алтуфьевский в рамках программы реновации вынесен на публичные слушания, говорится в сообщении.

Как сообщалось, новый этап публичных слушаний по программе реновации жилищного фонда стартовал в столице в мае. Согласно представленным на обсуждение проектам, построить новые кварталы предлагается в районах Алтуфьевский, Бабушкинский, Люблино и Покровское-Стрешнево.

Ознакомиться с проектами можно до 27 мая. В каждом из районов-участников нового этапа слушаний открыты тематические экспозиции. Кроме того, экспозиция доступна в информационном центре по программе реновации по адресу: ул. 2-я Брестская, д.6. Там можно увидеть 3D-визуализацию проектируемой территории, задать вопросы и оставить свой отзыв о проекте.

28 мая состоятся собрания участников публичных слушаний. Замечания и пожелания граждан будут приниматься еще в течение недели после собраний, затем они будут переданы архитекторам и проектировщикам.

На сегодняшний день жители Москвы обсудили уже 12 проектов кварталов реновации. По словам Княжевской, москвичи активно участвуют в слушаниях и уже подали много предложений по усовершенствованию проектов планировки.

Программа реновации жилищного фонда в столице была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Программа насчитывает 5 173 дома.

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