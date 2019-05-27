Интерес россиян к летним поездкам в Анапу и Махачкалу вырос за год в 1,5 раза

27.05.19 14:31

© РИА Новости. Виталий Тимкив

27 мая. Interfax-Russia.ru - Эксперты сервиса по поиску авиабилетов Aviasales изучили спрос на авиабилеты перед летним сезоном и выяснили, к каким направлениям значительно вырос интерес со стороны российских путешественников.

"Согласно данным бронирований авиабилетов с января по май, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на полеты в Анапу, Владикавказ и Махачкалу, среди зарубежных направлений востребованы Вена, Батуми и Бали", - рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор сервиса Янис Дзенис.

По его словам, стоимость авиабилетов во Владикавказ и Махачкалу составляет в среднем 8 тыс. рублей, перелет в Анапу и Геленджик обойдется дороже - в среднем 14 тыс. рублей.

Кроме того, на 40% по сравнению с прошлым годом вырос спрос на авиабилеты в Сочи и Калининград. Стоимость перелета в Сочи летом составляет в среднем 12 тыс. рублей, а в Калининград - 9 тысяч.

Дзенис отметил, что средняя стоимость перелета в Австрию (Вена) и Грузию (Батуми) составляет 13,5 тыс. рублей, тогда как билеты на Бали дороже минимум в три раза.

"Российские туристы стали чаще планировать свой отдых в Европе. Так, например, увеличился спрос на авиаперелеты в Мадрид, Рим, Прагу, Берлин и Тиват в среднем на 40% по сравнению с прошлым годом. Дороже всего обойдутся билеты в Мадрид и Тиват - 18 тыс. рублей, в то время как стоимость перелета в Рим, Прагу или Берлин будет в среднем 13 тыс. рублей", - пояснил PR-директор Aviasales.