Предприятия Владимирской области поднимут производительность труда на треть в рамках нацпроекта

27.05.19 14:35

© РИА Новости. Руслан Кривобок

27 мая. Interfax-Russia.ru - Владимирская область в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" планирует за три года увеличить производительность труда на ряде предприятий региона, сообщает пресс-служба администрации региона.

Речь об этом шла в ходе рабочего совещания на площадке предприятия "ЭкспоГласс" (п. Анопино Гусь-Хрустального района), которое провел заместитель генерального директора Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда Владимир Солодов.

"По решению министерства экономического развития России в 2019 году Владимирская область - в числе всего 15 регионов страны - вошла в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". Его участники отбирались по результатам серьезного конкурсного испытания", - говорится в сообщении.

В настоящее время во Владимирской области участниками первой волны федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" в рамках названного нацпроекта являются Муромский завод трубопроводной арматуры и ООО "ЭкспоГласс". В ближайшем будущем в проект войдут 76 ведущих предприятий региона, перед которыми ставится задача повысить производительность труда за три года на 30%.

"Проект не предусматривает сокращения рабочих мест. Напротив, его цель - создание комфортных производственных условий для персонала предприятий", - приводятся в сообщении слова гендиректора "ЭкспоГласс" Александра Смирнова.

Сообщается, что сотрудники ФЦК - это эксперты-практики, которые в течение 6 месяцев будут находиться на предприятиях, где реализуется пилотный проект.

В текущем году до 500 работников смогут повысить свою квалификацию за счет средств федерального и областного бюджетов. Общая сумма финансирования составляет 36 млн рублей.