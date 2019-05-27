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27.05.19 14:45
Депутат горсовета Минусинска лишился мандата за занижение доходов в 130 раз
"При доходе депутата Костина Д.А., отраженного в справке о доходах за 2017 год, в размере 136 тыс. рублей, оборот денежных средств на его счетах в банке составил более 18 млн рублей", - говорится в сообщении.
Таким образом, задекларированный доход оказался больше реального в 132,4 раза. Это свидетельствует о недостоверности предоставленных документов о доходах депутата, что нарушает антикоррупционное законодательство, отмечают в прокуратуре.
Решение о лишении депутата полномочий принято на очередной сессии минусинского горсовета.
Также прокуратура установила, что еще шесть депутатов городского совета предоставили неполные либо недостоверные сведения о доходах, расходах, и имуществе.
"Решения о досочном прекращении их полномочий принято не было в виду малозначительности нарушений", - пояснила пресс-служба.
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