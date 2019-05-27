Депутат горсовета Минусинска лишился мандата за занижение доходов в 130 раз

27.05.19 14:45

© РИА Новости. Владимир Федоренко

27 мая. Interfax-Russia.ru - Городской совет Минусинска (Красноярский край) по требованию прокуратуры прекратил полномочия одного из депутатов за предоставление недостоверных сведений о доходах, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в понедельник.

"При доходе депутата Костина Д.А., отраженного в справке о доходах за 2017 год, в размере 136 тыс. рублей, оборот денежных средств на его счетах в банке составил более 18 млн рублей", - говорится в сообщении.

Таким образом, задекларированный доход оказался больше реального в 132,4 раза. Это свидетельствует о недостоверности предоставленных документов о доходах депутата, что нарушает антикоррупционное законодательство, отмечают в прокуратуре.

Решение о лишении депутата полномочий принято на очередной сессии минусинского горсовета.

Также прокуратура установила, что еще шесть депутатов городского совета предоставили неполные либо недостоверные сведения о доходах, расходах, и имуществе.

"Решения о досочном прекращении их полномочий принято не было в виду малозначительности нарушений", - пояснила пресс-служба.