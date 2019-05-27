Тульские села и музеи получили противопожарную технику

27.05.19 15:02

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

27 мая. Interfax-Russia.ru - Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин передал пять мобильных установок для добровольной пожарной охраны в сельских населенных пунктах и в двух федеральных музеях, сообщила пресс-служба областного правительства.

Противопожарная техника произведена на местном предприятии "Туламашзавод".

"К счастью, на территории Тульской области в течение последних нескольких лет лесных пожаров не было. Тем не менее, необходимо сохранять полную готовность. По инициативе губернатора Фонд развития Тульской области "Перспектива" на внебюджетные средства приобрел мобильные противопожарные установки, которые будут обеспечивать противопожарную безопасность в отдаленных муниципалитетах и на территории федеральных музеев", - цитирует пресс-служба Шерина.

Мобильные противопожарные установки переданы для размещения в поселке Ланьшинский Заокского района, селе Селиваново Щекинского района и поселке Северо-Агеевский Суворовского района, а также в музей-усадьбу "Поленово" и музей-усадьбу "Ясная Поляна".

Техника позволит значительно сократить время реагирования в случае возникновения возгорания. Её легко переместить и организовать подачу воды из любого водоема, говорится в сообщении.