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27.05.19 15:04

Суд Петербурга рассмотрит третий иск о законности передачи соцсетью "ВКонтакте" личных данных пользователей

© РИА Новости. Владимир Трефилов
27 мая. Interfax-Russia.ru - Бывший сотрудник правоохранительных органов и общественный активист Владимир Воронцов подал в Петербурге иск к ООО "ВКонтакте" о взыскании компенсации за причиненный моральный вред от передачи персональных данных полиции, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы в понедельник.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству исковое заявление Владимира Воронцова к ООО "ВКонтакте" и УМВД РФ по Белгородской области. Истец, Воронцов, - общественный деятель, гражданский активист, бывший сотрудник правоохранительных органов, в исковом заявлении просит суд взыскать с ответчиков солидарно 100 тыс. рублей за причиненный моральный вред, выразившийся в незаконных действиях по распространению, сбору и использованию персональных данных, а также сведений, составляющих тайну связи", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Смольнинский районный суд отклонил два аналогичных иска.

23 апреля он отказал в требованиях четырем заявителям. Истцы Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов требовали по 100 тыс. рублей компенсации морального вреда за передачу администрацией соцсети их персональных данных Центру по противодействию экстремизму МВД Татарстана.

14 марта суд отклонил иск координатора уфимского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Лилии Чанышевой, которая также просила признать незаконной передачу соцсетью "ВКонтакте" ее персональных данных полиции.

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