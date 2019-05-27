Путин ждет от Титова предложений по снятию административных барьеров

27.05.19 15:33

© РИА Новости. Михаил Климентьев

27 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин попросил бизнес-омбудсмена Бориса Титова на основании подготовленного им ежегодного доклада о соблюдении прав предпринимателей подготовить конкретные предложения по снятию тех или иных административных барьеров и проблем преследования предпринимателей, следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства согласился, что "многие вещи, несуразность или перетекание административной нагрузки из одного вида в другой недопустимы, с этим нужно бороться, (...) нельзя допустить, чтобы люди страдали, чтобы от этого страдали конкретные предприятия".

"Я вас попросил бы, кроме такого большого и объемного доклада, просто по ключевым вопросам подготовить ваши предложения", - обратился президент к бизнес-омбудсмену.

"Я согласен с вами полностью, потому что, если там тент ветром раздуло, а за это человека наказывают, хотя нет никакого нарушения на самом деле, с этим нужно разобраться", - сказал Путин.

Титов со своей стороны попросил президента дать поручение продолжить работу межведомственной рабочей группы, которая ранее работала над докладом уполномоченного, касавшимся развития несырьевого сектора. "Мы бы организовали работу этой межведомственной группы", - сказал Титов, напомнив, что в ее предыдущем составе работали представители всех заинтересованных министерств и ведомств, Центробанка, бизнеса, а также эксперты.

Бизнес-омбудсмен со ссылкой на проведенное его аппаратом исследование сообщил, что административная нагрузка на большинство предпринимателей не снизилась, а возросла. "Старые виды проверок, плановых и внеплановых, которые проходят под контролем прокуратуры, заменяют другие виды проверок - проверки по КоАП, административные расследования, мониторинги, специальные проверки по заданию региональных администраций", - сказал он.

Омбудсмен обратил внимание на то, что по закону есть право проводить проверки без контроля прокуратуры.

По его данным, 25% дел против бизнеса в результате таких проверок дал Роспотребнадзор, немало проверок инициировал Росприроднадзор. "То есть наши контрольно-надзорные органы находят возможность реализовать какие-то новые формы контроля", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Он также пожаловался на то, что контрольно-надзорные органы, в частности Ростехнадзор, практически не используют такую форму, как предупреждение, а сразу вводят штрафные санкции.

По его словам, "статьи-рекордсмены, по которым административная нагрузка растет, связаны прежде всего с транспортом". В частности, речь идет о контроле на дорогах, превышении массы и габаритов транспортного средства.

Борис Титов в рамках встречи также предложил президенту наделить бизнес-омбудсменов дополнительными правами, в том числе адвокатскими полномочиями.

"В частности, в докладе предлагается дать им право выступать представителями защищаемых субъектов во всех типах судопроизводства, вступать в уголовное дело в качестве защитника и для дачи заключения в арбитражном процессе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе уполномоченного.

В частности, Титов предложил позволить омбудсменам выступать административными истцами и обжаловать вступившие в силу судебные акты в административном судопроизводстве, оспаривать муниципальные правовые акты с их приостановлением до вступления в силу решения суда, посещать места содержания под стражей и места лишения свободы без специального на то разрешения.

"Все уполномоченные должны получить свидетельский иммунитет, отмечается в докладе. Они не должны допрашиваться в качестве свидетелей по обстоятельствам, ставшим им известными в связи с выполнением их функций", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что в отдельном разделе доклада зафиксированы наиболее острые проблемы уголовного преследования предпринимателей. Это нарушения при выборе меры пресечения, не признание судами предпринимательского статуса обвиняемых, в том числе в случаях, когда речь идет о выполнении государственных и муниципальных контрактов, неоправданно частое применение к бизнесу статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

"Для решения проблем предлагается внести соответствующие корректировки в Уголовно-процессуальный кодекс, а также наделить Генеральную прокуратуру новыми процессуальными полномочиями", - резюмировали в пресс-службе.