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27.05.19 15:23

Росавиация запретила эксплуатацию нескольких самолетов Nordwind

© РИА Новости. Максим Блинов
27 мая. Interfax-Russia.ru - Росавиация запретила эксплуатацию нескольких самолетов чартерной авиакомпании Nordwind, свидетельствуют материалы ведомства.

Так, в конце мая вышел приказ Росавиации об аннулировании эксплуатационной спецификации на среднемагистральный Airbus 321, а двумя месяцами ранее - на дальнемагистральный A330. Оба приказа послужили основанием для ограничения сертификата эксплуатанта Nordwind.

В авиакомпании отказались комментировать ситуацию, представитель Росавиации пообещал ответить позже.

По данным источников "Интерфакса" в авиаотрасли, Росавиация также не выдает Nordwind разрешение на использование нескольких новых бортов Boeing-777, поставка которых ожидалась в этом году. Для этого самолеты должны быть внесены в сертификат эксплуатанта перевозчика, чего до сих пор не сделано. С чем это связано, собеседники агентства не знают, но один из них предположил, что таким образом Росавиация ограничивает активный рост парка Nordwind.

Nordwind работает в альянсе с чартерной Pegas Fly, обе компании аффилированы с туроператором Pegas Touristik, по заказу которого выполняют чартерные рейсы. На конец мая, по данным Росавиации, общий парк компаний насчитывал 42 самолета, из них 29 - у Nordwind. В августе прошлого года у перевозчиков было 40 бортов, при этом к 2019 году их количество должно было вырасти до 55 - такие планы озвучивал журналистам коммерческий директор Nordwind Имран Назаров.

Как сообщалось, в конце марта Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind из-за претензий к обеспечению безопасности полетов, а именно к соблюдению компанией правил ETOPS. По этим правилам маршрут двухмоторного самолета должен быть построен так, чтобы тот постоянно находился максимум в часе полета до ближайшего аэродрома - для аварийной посадки при отказе одного из двигателей. После этого компания заявила, что вынуждена увеличить продолжительность рейсов по нескольким маршрутам, в том числе в Доминикану и на Кубу.

Nordwind выполняет регулярные и чартерные рейсы по России и за рубеж, по итогам I квартала 2019 года перевезла более 900 тыс. пассажиров, став восьмой крупнейшей авиакомпанией РФ. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром компании является глава Pegas Touristik Каринэ Букрей.

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