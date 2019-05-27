Четверо сотрудников редакции газеты "Родина" ранены в Ставрополе

27.05.19 15:57

© РИА Новости. Вадим Жернов

27 мая. Interfax-Russia.ru - В Ставрополе местный житель с ножом напал на сотрудников газеты "Родина", четверо ранены, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в соцсетях.

"Сегодня в Ставрополе произошел возмутительный, вопиющий инцидент - человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина" (газета партии КПРФ - ИФ), ранения получили четверо", - написал Владимиров.

По его словам, нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия.

"Хочу успокоить родных и близких пострадавших сотрудников газеты. Угрозы жизни нет, с ними работают медики. Будет оказана вся необходимая помощь. Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле", - отметил губернатор.

Депутат Думы Ставрополья Виктор Лозовой в свою очередь сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что нападение произошло после 11:00 понедельника. Пострадал главред издания "Родина" и трое сотрудников крайкома КПРФ.

"Инцидент произошел после 11:00 мск. Пострадал главный редактор газеты Николай Бондаренко и три сотрудника крайкома КПРФ", - сказал собеседник агентства.

По словам Лозового, напавший требовал опубликовать статью о Сталине.

"Он требовал, чтобы опубликовали его статью о Сталине. Когда ему сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, то он достал охотничий нож и напал на главного редактора", - сказал Лозовой.

В пресс-службе Минздрава Ставропольского края агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что в после нападения на редакцию газеты "Родина" и членов партии КПРФ в больницу попали двое пострадавших.

"В результате ЧП в больницу Ставрополя были доставлены двое пострадавших. Одному помощь оказана амбулаторно, второй госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы жизни для пострадавшего нет, ему оказывается вся необходимая помощь.

По факту инцидента полиция проводит доследственную проверку.