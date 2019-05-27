|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.05.19 15:57
Четверо сотрудников редакции газеты "Родина" ранены в Ставрополе
"Сегодня в Ставрополе произошел возмутительный, вопиющий инцидент - человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина" (газета партии КПРФ - ИФ), ранения получили четверо", - написал Владимиров.
По его словам, нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия.
"Хочу успокоить родных и близких пострадавших сотрудников газеты. Угрозы жизни нет, с ними работают медики. Будет оказана вся необходимая помощь. Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле", - отметил губернатор.
Депутат Думы Ставрополья Виктор Лозовой в свою очередь сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что нападение произошло после 11:00 понедельника. Пострадал главред издания "Родина" и трое сотрудников крайкома КПРФ.
"Инцидент произошел после 11:00 мск. Пострадал главный редактор газеты Николай Бондаренко и три сотрудника крайкома КПРФ", - сказал собеседник агентства.
По словам Лозового, напавший требовал опубликовать статью о Сталине.
"Он требовал, чтобы опубликовали его статью о Сталине. Когда ему сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, то он достал охотничий нож и напал на главного редактора", - сказал Лозовой.
В пресс-службе Минздрава Ставропольского края агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что в после нападения на редакцию газеты "Родина" и членов партии КПРФ в больницу попали двое пострадавших.
"В результате ЧП в больницу Ставрополя были доставлены двое пострадавших. Одному помощь оказана амбулаторно, второй госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы жизни для пострадавшего нет, ему оказывается вся необходимая помощь.
По факту инцидента полиция проводит доследственную проверку.
|
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket