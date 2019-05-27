Калви попросит СК разрешить ему участвовать в ПМЭФ

27.05.19 16:03

© РИА Новости. Илья Питалев

27 мая. Interfax-Russia.ru - Основатель Baring Vostok Capital Partners Майкл Калви, находящийся сейчас под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве, хочет принять участие в ПМЭФ.

"Основатель фонда Майкл Калви давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в мероприятиях, соответствующее прошение будет подано в следственный комитет в ближайшее время", - сообщили "Интерфаксу" в Baring.

Форум пройдет в Санкт-Петербурге на следующей неделе.

Baring Vostok напомнил, что ежегодно принимает участие в работе ПМЭФ. Делегацию фонда на форуме в этом году возглавит старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева. Предполагается, что она выступит в ряде панельных сессий.

В портфель Baring Vostok сейчас входят инвестиции в 39 компаний. "Форум является удобной площадкой для переговоров с инвесторами, партнерами и регуляторами относительно развития их бизнеса. Кроме того, в настоящее время четыре сотрудника фонда, включая главу фонда, Майкла Калви, необоснованно находятся под арестом из-за злоупотребления системой правосудия оппонентами в рамках корпоративного конфликта. Форум предоставляет возможность обсудить все насущные вопросы относительно деятельности фонда и портфельных компаний и ответить на вопросы представителей бизнеса и власти, которые внимательно следят за ситуацией", - объяснил фонд свое намерение участвовать в ПМЭФ.