Кредит по голосу: ЦБ обяжет банки оказывать услуги при помощи единой биометрической системы
  
Моряки за решеткой: Кремль не освободит украинских моряков, вопреки требованиям ООН
   
Только по инструкции: персонал "скорой" в Пензе отказывается работать в составе неполных бригад
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
27.05.19 16:03

Около 50 площадок предложены жителями Екатеринбурга для строительства храма

© РИА Новости. Павел Лисицын
27 мая. Interfax-Russia.ru - Администрация Екатеринбурга получила от жителей города несколько десятков вариантов мест для строительства храма святой Екатерины, сообщается на официальном портале горадминистрации.

"С учетом исключения дублирования площадок в предложениях всего на 27 мая поступило 48 вариантов", - говорится в сообщении.

Площадки предлагаются как в центре города, так и на окраине, например, на острове Баран, на Кольцовском тракте, в районе Сортировки, на Химмаше, Эльмаше, в Академическом районе. Также в числе вариантов площадь 1905 года, площадь Труда, площадка на месте снесенной телебашни.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. Они начались после того, как в сквере установили забор, огородив место предполагаемой стройки.

После недели протестов и задержаний, а также высказанной президентом Владимиром Путины оценки происходящего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма. Забор вокруг сквера был демонтирован.

Проведенный опрос ВЦИОМ показал, что 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для строительства храма.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.05.19 14:21
Школу, детсад и детскую поликлинику построят в Алтуфьево в рамках реновации
.
  27.05.19 14:02
Более 9 тыс. студентов-наблюдателей будут следить за ходом ЕГЭ в РФ
.
  27.05.19 12:45
Новый храм на юге Москвы станет отправной точкой путешествия по Москве-реке
.
  27.05.19 11:57
В Москве задержана мать, оставившая своего сына в игровой комнате в ТЦ
.
  27.05.19 11:27
Объем экспорта промпродукции Москвы за квартал вырос на 26 млн долларов
.
  27.05.19 10:32
Родственники погибших в катастрофе Ту-154 просят Мосгорсуд полностью удовлетворить их иски на 2 млрд руб
.
  27.05.19 10:22
Церемония развода пеших и конных караулов пройдет в субботу в Кремле
.
  24.05.19 17:13
Москвичей ждет почти 30-градусная жара на следующей неделе
.
  24.05.19 15:53
Суд досрочно освободил экс-замначальника московского главка СКР Никандрова, осужденного за взятку
.
  24.05.19 14:40
Суд оставил обвиняемого в шпионаже Уилана под арестом до конца августа


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket