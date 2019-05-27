Около 50 площадок предложены жителями Екатеринбурга для строительства храма

27.05.19 16:03

© РИА Новости. Павел Лисицын

27 мая. Interfax-Russia.ru - Администрация Екатеринбурга получила от жителей города несколько десятков вариантов мест для строительства храма святой Екатерины, сообщается на официальном портале горадминистрации.

"С учетом исключения дублирования площадок в предложениях всего на 27 мая поступило 48 вариантов", - говорится в сообщении.

Площадки предлагаются как в центре города, так и на окраине, например, на острове Баран, на Кольцовском тракте, в районе Сортировки, на Химмаше, Эльмаше, в Академическом районе. Также в числе вариантов площадь 1905 года, площадь Труда, площадка на месте снесенной телебашни.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. Они начались после того, как в сквере установили забор, огородив место предполагаемой стройки.

После недели протестов и задержаний, а также высказанной президентом Владимиром Путины оценки происходящего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма. Забор вокруг сквера был демонтирован.

Проведенный опрос ВЦИОМ показал, что 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для строительства храма.