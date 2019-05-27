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27.05.19 17:38

Сдавшим ЕГЭ по географии на 100 баллов школьникам подарят путешествие

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
27 мая. Interfax-Russia.ru – Школьников, сдавших на 100 баллов экзамены по литературе или географии, отметят призами, сообщил в понедельник путешественник, директор Центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" Матвей Шпаро.

"Мы подготовили для тех ребят, которые сдадут на 100 баллов ЕГЭ по географии, специальное путешествие", – сказал Матвей Шпаро.

Так, по его словам, набравших максимальный балл на экзамене по географии наградят поездкой.

"Кавказский биосферный заповедник, может быть, пойдут через горы к морю. Это будет поход с палатками – настоящее активное путешествие. Потому что, если ты любишь географию и собираешься поступить, например, на географический факультет МГУ или геодезию и картографию, ты все-таки должен уметь работать в поле. Кроме того, нужно знать свою страну, а когда ты ходишь по ней – ты узнаешь ее больше ", – сказал Шпаро, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В свою очередь писатель, главный редактор "Литературной газеты" Юрий Поляков пообещал опубликовать в своем издании стихи и прозу школьников, которые сдадут экзамен по литературе на 100 баллов.

"Если среди них есть те, кто пишет стихи или прозу, мы 100-балльников напечатаем на страницах легендарной "Литературки", основанной Пушкиным", – сказал Поляков.

Как сообщалось, основная волна единых государственных экзаменов началась в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.

В ЕГЭ по литературе примет участие 54 тыс. человек, в том числе 52 тыс. выпускников школ этого года. ЕГЭ по географии напишут 24 тыс. человек, в том числе 22,5 тыс. выпускников этого года.

Свои результаты участники экзаменов по географии и литературе узнают не позднее 11 июня.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники этого года. Это на 29 тыс. больше, чем в прошлом году (731 тыс., 645 тыс. соответственно).

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