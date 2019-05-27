В Кремле пообещали отстаивать свою точку зрения по инциденту в Керченском проливе

27.05.19 16:10

© РИА Новости. Илья Питалев

27 мая. Interfax-Russia.ru - В Кремле заявили, что Россия будет последовательно отстаивать свою позицию в конфликте, связанном с украинскими моряками и Керченским проливом.

"Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, изменится ли позиция Москвы в случае дальнейшего развития конфликта вокруг Керченского пролива и украинских моряков.

Он отметил при этом: "В случае с Керченским проливом неприменима Конвенция по морскому праву от 1982 года. Наш МИД детально это уже разъяснил".

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера, задержанных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

"Трибунал требует от Российской Федерации освободить три украинских корабля и 24 задержанных украинских моряков и позволить им вернуться на Украину", - заявил председатель Пак Чжин Хён в ходе оглашения выдержек решения международного трибунала.

Он отметил, что "России и Украине нужно воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе".

МИД РФ в тот же день заявил, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража и что Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора Москвы и Киева по этому инциденту.

"Заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в минувшую субботу.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в трибунал за мерами в отношении России с требованием освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. В конце ноября украинцев перевезли в Москву.