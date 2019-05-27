Искусственным вызыванием осадков занялись в Иркутской области для тушения лесных пожаров

27.05.19 17:00

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

27 мая. Interfax-Russia.ru - Специалисты федеральной Авиалесоохраны приступят к работам по искусственному вызыванию осадков в Иркутской области и к проведению взрывных работ для тушения труднодоступных лесных пожаров в Забайкальском крае.

"По обращению правительства Иркутской области, по решению Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, в случае наличия ресурсной облачности специалисты ФБУ "Авиалесоохрана" готовы начать работы по искусственному вызыванию осадков для оказания помощи наземным группировкам лесопожарных формирований в целях локализации и ликвидации лесных пожаров", - говорится в сообщении Авиалесоохраны.

Кроме того, после обращения правительства Забайкальского края специалисты Авиалесоохрана приступят к проведению взрывных работ для прокладки минерализованных полос с целью локализации и ликвидации действующих в регионе сложных крупных пожаров. Крупные пожары действуют в горной местности, в условиях ветреной погоды, способствующей распространению огня, поэтому привлечение техники для борьбы с огнем ограничено условиями местности.

Уточняется, что по ситуации на 27 мая в Забайкальском крае лесопожарные службы и привлеченные лица проводят работы по тушению пяти лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4 тыс. 629 га, в том числе два крупных.