Беглов заработал за год 6,1 млн руб., его супруга - 4,4 млн

28.05.19 09:51

© РИА Новости. Игорь Онучин

28 мая. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов по итогам 2018 года задекларировал доход в 6,1 млн рублей, следует из документа, опубликованного на сайте городского правительства.

За год врио губернатора заработал 6 млн 131 тыс. рублей. В собственности Беглова квартира площадью 150 кв.м, три земельных участка общей площадью 3,1 тыс. кв.м, и 1/2 доли жилого дома площадью 120 кв.м. В декларации уточняется, что дом является разрушенным. Также в пользовании врио находится квартира площадью 106 кв.м.

Супруга Беглова в 2018 году заработала 4 млн 447 тыс. рублей. В ее собственности находятся четыре квартиры, жилой дом, гараж и машиноместо, а также 1/2 доли в жилом доме площадью 242 кв.м. и трех земельных участках общей площадью 2,7 тыс. кв.м. Жена врио губернатора водит Mercedes-Benz E300.

Предшественник Беглова на посту губернатора Георгий Полтавченко в 2017 году заработал почти 5,5 млн рублей, его супруга - 263,5 тыс. рублей. В собственности Полтавченко было пять участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью 3 тыс. кв.м, жилой дом площадью 385 квадратных метров а также в пользовании - квартира площадью 210 кв.м. У супругов не было личного автотранспорта.