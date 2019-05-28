Моряки за решеткой: Кремль не освободит украинских моряков, вопреки требованиям ООН
  
Еще ниже: в Госдуме предложили снизить порог превышения скорости в городе до 10 км/час
   
Кулак, мотор: напавший на журналиста хакасский чиновник стал фигурантом уголовного дела
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
28.05.19 11:11

Двое китайских туристов погибли и 19 пострадали в ДТП с автобусом в Приморье

Фото пресс-службы УМВД по Приморскому краю
28 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция в Приморье начала проверку по факту ДТП с автобусом, перевозившим китайских туристов, по их данным, в автоаварии погибло два человека, травмы получили 19 человек.

Ранее сообщалось о двух погибших и 13 пострадавших.

"По предварительной информации, в результате автопроисшествия двое пассажиров погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы", - сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

В пресс-службе администрации Приморского края уточнили, что двое погибших в ДТП с туристическим автобусом - китайские туристы.

"Водитель - русский, жив. Погибли двое туристов - граждан Китая", - сообщили журналистам в пресс-службе.

По данным краевой администрации, перевернувшийся автобус перевозил китайских туристов, прибывших в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами.

"Всех пострадавших эвакуировали. Шесть человек в тяжелом состоянии", - сообщили журналистам в пресс-службе.

В краевой администрации отметили, что причиной аварии могло стать плохое самочувствие водителя автобуса.

"По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации Приморского края.

Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования родным погибших в автомобильной аварии с туристическим автобусом и распорядился организовать доставку тел на родину.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в автомобильной аварии на въезде в Уссурийск, а также генеральному консулу КНР во Владивостоке Янь Вэньбину", - сказал Кожемяко, которого цитирует пресс-служба администрации края.

Он добавил, что будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на родину.

Также он отметил, что приняты меры по размещению всех пострадавших в больницах - им оказывается необходимая медицинская помощь, а также в гостиницах.

На месте происшествия в настоящее время работают МЧС, скорая помощь, представители администрации края и мэрии города.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.05.19 15:19
Первый в стране Музей русского зарубежья открылся в Москве
.
  28.05.19 13:09
Более 100 зон отдыха у воды откроются в Москве 1 июня
.
  28.05.19 12:21
Брошенный во "Внуково" самолет Трансаэро продан в 20 раз дешевле первоначальной цены
.
  28.05.19 11:14
Мосгорсуд не стал рассматривать кассационные жалобы на приговор основателю Smotra.ru Китуашвили
.
  28.05.19 11:10
Собянин рассказал о благоустройстве Остоженки
.
  28.05.19 11:01
Отобраны девять округов, где может пройти электронное голосование на выборах в Мосгордуму
.
  28.05.19 10:12
Защита подала жалобу на продление ареста обвиняемому в шпионаже Уилану
.
  28.05.19 08:46
День защиты детей отметят в 19 парках Москвы
.
  27.05.19 14:21
Школу, детсад и детскую поликлинику построят в Алтуфьево в рамках реновации
.
  27.05.19 14:02
Более 9 тыс. студентов-наблюдателей будут следить за ходом ЕГЭ в РФ


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket