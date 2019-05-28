Двое китайских туристов погибли и 19 пострадали в ДТП с автобусом в Приморье

28.05.19 11:11

Фото пресс-службы УМВД по Приморскому краю

28 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция в Приморье начала проверку по факту ДТП с автобусом, перевозившим китайских туристов, по их данным, в автоаварии погибло два человека, травмы получили 19 человек.

Ранее сообщалось о двух погибших и 13 пострадавших.

"По предварительной информации, в результате автопроисшествия двое пассажиров погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы", - сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

В пресс-службе администрации Приморского края уточнили, что двое погибших в ДТП с туристическим автобусом - китайские туристы.

"Водитель - русский, жив. Погибли двое туристов - граждан Китая", - сообщили журналистам в пресс-службе.

По данным краевой администрации, перевернувшийся автобус перевозил китайских туристов, прибывших в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами.

"Всех пострадавших эвакуировали. Шесть человек в тяжелом состоянии", - сообщили журналистам в пресс-службе.

В краевой администрации отметили, что причиной аварии могло стать плохое самочувствие водителя автобуса.

"По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации Приморского края.

Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования родным погибших в автомобильной аварии с туристическим автобусом и распорядился организовать доставку тел на родину.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в автомобильной аварии на въезде в Уссурийск, а также генеральному консулу КНР во Владивостоке Янь Вэньбину", - сказал Кожемяко, которого цитирует пресс-служба администрации края.

Он добавил, что будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на родину.

Также он отметил, что приняты меры по размещению всех пострадавших в больницах - им оказывается необходимая медицинская помощь, а также в гостиницах.

На месте происшествия в настоящее время работают МЧС, скорая помощь, представители администрации края и мэрии города.