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28.05.19 10:07
Арестован главный "вор в законе" Томской области
Криминального "авторитета" задержали в рамках расследования уголовного дела по ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).
"Подозреваемый был задержан, в ходе обысков изъяты предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для расследования", - говорится в сообщении.
Кировский районный суд Томска арестовал криминального "авторитета", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В свою очередь информированный источник уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь", что речь идет о Николае Кузьмичеве, известном в криминальном мире как "Коля Томский". Статус "вора в законе" он получил в 2013 году.
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