Арестован главный "вор в законе" Томской области

28.05.19 10:07

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

28 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция при участии бойцов Росгвардии задержала в Томске "вора в законе", который занимает высшее положение в преступной иерархии региона, сообщает пресс-служба управления МВД по региону во вторник.

Криминального "авторитета" задержали в рамках расследования уголовного дела по ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

"Подозреваемый был задержан, в ходе обысков изъяты предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для расследования", - говорится в сообщении.

Кировский районный суд Томска арестовал криминального "авторитета", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь", что речь идет о Николае Кузьмичеве, известном в криминальном мире как "Коля Томский". Статус "вора в законе" он получил в 2013 году.