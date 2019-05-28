Защита подала жалобу на продление ареста обвиняемому в шпионаже Уилану

28.05.19 10:12

© РИА Новости. Илья Питалев

28 мая. Interfax-Russia.ru - Адвокаты обжаловали решение о продлении меры пресечения гражданину Ирландии, Канады, США и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже.

"Жалоба защиты поступила в суд и сегодня будет передана на перевод на английский язык, после этого будет назначена дата ее рассмотрения в апелляционной инстанции Мосгорсуда", - сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.

В жалобе защита просит Мосгорсуд отменить решение о продлении Уилану срока ареста ещё на три месяца и избрать ему более мягкую меру пресечения - домашний арест или залог.

Лефортовский суд Москвы 24 мая удовлетворил ходатайство ФСБ России о продлении срока стражи Уилану до 29 августа.

Таким образом, судья Сергей Рябцев не нашёл оснований для освобождения Уилана из СИЗО и назначения ему более мягкой меры пресечения.

В ходе заседания Уилан заявил, что считает свое дело местью за санкции и рассказал об плохих условиях содержания в СИЗО. Он отметил, что уже две недели не принимал душ, у него нет доступа к врачебной помощи, в том числе услугам дантиста, а также он не может пользоваться библиотекой, получать и отправлять корреспонденцию.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.