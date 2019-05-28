Кулак, мотор: напавший на журналиста хакасский чиновник стал фигурантом уголовного дела
  
Моряки за решеткой: Кремль не освободит украинских моряков, вопреки требованиям ООН
   
Еще ниже: в Госдуме предложили снизить порог превышения скорости в городе до 10 км/час
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
28.05.19 10:20

Счетная палата: семилетняя программа по развитию туризма в РФ выполнена на 37%

© РИА Новости. Евгений Одиноков
28 мая. Interfax-Russia.ru - Федеральная целевая программа (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма" выполнена на низком уровне, реализовано только 37% мероприятий программы, которая началась в 2011 году, заявили во вторник в Счетной палате РФ.

"Ростуризм не смог на должном уровне исполнить функции государственного заказчика-координатора федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма", реализация которой шла с 2011 по 2018 год" - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "несмотря на кассовое исполнение, которое за весь период составило 118,8 млрд рублей или 98,4% программных назначений, в целом ФЦП выполнена на низком уровне. За весь период ее реализации ожидаемые результаты мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса достигнуты только на 37%".

По результатам проверки ведомство рекомендовало Ростуризму и Минэкономразвития проработать вопрос о безусловном исполнении регионами обязательств по вводу всех объектов в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года, ограничив при этом включение мероприятий по созданию новых туристских кластеров на территории тех субъектов, которые не исполнили свои предыдущие обязательства по ФЦП.

В сообщении отмечено, что основной объем ресурсов по программе был направлен на решение задачи по развитию туристско-рекреационного комплекса России.

По данным ведомства, из 45 проектов по созданию туристских кластеров полностью реализовано только 17.

"Низкие темпы отмечаются по ТРК "Золотые дюны" в Республике Дагестан, готовность которого составляет всего 29%, и по ТРК "Южная Карелия" в Республике Карелия, его готовность 69%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной низкой эффективности программы стало некачественное управление и отсутствие должного контроля и мониторинга со стороны Ростуризма.

"Можно отметить положительные примеры реализации Программы - это ТРК "Самоцветное кольцо Урала" в Свердловской области, ТРК "Золотое кольцо" в Ярославской области, ТРК "Плес" в Ивановской области. После их создания туристский поток в этих регионах вырос более чем на 30%", - говорится в сообщении.

Также проверка выявила нарушения в сфере информационно-коммуникационных технологий.

"Ростуризм до сих пор не ввел в эксплуатацию ГИС "Электронная путевка", хотя она была создана еще в декабре 2017 года. На ее создание Ростуризм потратил около 500 млн рублей. При этом система не соответствует заявленным параметрам в части ее эксплуатационной самоокупаемости. На ее дальнейшую эксплуатацию ведомство дополнительно затребовало 209 млн рублей ежегодно", - отмечено в сообщении.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.05.19 15:19
Первый в стране Музей русского зарубежья открылся в Москве
.
  28.05.19 13:09
Более 100 зон отдыха у воды откроются в Москве 1 июня
.
  28.05.19 12:21
Брошенный во "Внуково" самолет Трансаэро продан в 20 раз дешевле первоначальной цены
.
  28.05.19 11:14
Мосгорсуд не стал рассматривать кассационные жалобы на приговор основателю Smotra.ru Китуашвили
.
  28.05.19 11:10
Собянин рассказал о благоустройстве Остоженки
.
  28.05.19 11:01
Отобраны девять округов, где может пройти электронное голосование на выборах в Мосгордуму
.
  28.05.19 10:12
Защита подала жалобу на продление ареста обвиняемому в шпионаже Уилану
.
  28.05.19 08:46
День защиты детей отметят в 19 парках Москвы
.
  27.05.19 14:21
Школу, детсад и детскую поликлинику построят в Алтуфьево в рамках реновации
.
  27.05.19 14:02
Более 9 тыс. студентов-наблюдателей будут следить за ходом ЕГЭ в РФ


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket