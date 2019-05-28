Счетная палата: семилетняя программа по развитию туризма в РФ выполнена на 37%

28.05.19 10:20

© РИА Новости. Евгений Одиноков

28 мая. Interfax-Russia.ru - Федеральная целевая программа (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма" выполнена на низком уровне, реализовано только 37% мероприятий программы, которая началась в 2011 году, заявили во вторник в Счетной палате РФ.

"Ростуризм не смог на должном уровне исполнить функции государственного заказчика-координатора федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма", реализация которой шла с 2011 по 2018 год" - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "несмотря на кассовое исполнение, которое за весь период составило 118,8 млрд рублей или 98,4% программных назначений, в целом ФЦП выполнена на низком уровне. За весь период ее реализации ожидаемые результаты мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса достигнуты только на 37%".

По результатам проверки ведомство рекомендовало Ростуризму и Минэкономразвития проработать вопрос о безусловном исполнении регионами обязательств по вводу всех объектов в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года, ограничив при этом включение мероприятий по созданию новых туристских кластеров на территории тех субъектов, которые не исполнили свои предыдущие обязательства по ФЦП.

В сообщении отмечено, что основной объем ресурсов по программе был направлен на решение задачи по развитию туристско-рекреационного комплекса России.

По данным ведомства, из 45 проектов по созданию туристских кластеров полностью реализовано только 17.

"Низкие темпы отмечаются по ТРК "Золотые дюны" в Республике Дагестан, готовность которого составляет всего 29%, и по ТРК "Южная Карелия" в Республике Карелия, его готовность 69%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной низкой эффективности программы стало некачественное управление и отсутствие должного контроля и мониторинга со стороны Ростуризма.

"Можно отметить положительные примеры реализации Программы - это ТРК "Самоцветное кольцо Урала" в Свердловской области, ТРК "Золотое кольцо" в Ярославской области, ТРК "Плес" в Ивановской области. После их создания туристский поток в этих регионах вырос более чем на 30%", - говорится в сообщении.

Также проверка выявила нарушения в сфере информационно-коммуникационных технологий.

"Ростуризм до сих пор не ввел в эксплуатацию ГИС "Электронная путевка", хотя она была создана еще в декабре 2017 года. На ее создание Ростуризм потратил около 500 млн рублей. При этом система не соответствует заявленным параметрам в части ее эксплуатационной самоокупаемости. На ее дальнейшую эксплуатацию ведомство дополнительно затребовало 209 млн рублей ежегодно", - отмечено в сообщении.