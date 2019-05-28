Циклон обрушил на Приморье за ночь 1,5 месячную норму осадков

28.05.19 10:26

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

28 мая. Interfax-Russia.ru - Циклон из Кореи в ночь на вторник принес в Приморье до 150% месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба Примгидромета.

"В крае прошли сильные и очень сильные дожди с общим количеством 25-81 мм, что составило 40-150% от месячной нормы. Опасное явление - очень сильный дождь с количеством 52-71 мм за 12 часов отмечался на пяти метеостанциях. Количество осадков, близкое к критерию опасного явления, 41-45 мм за 12 часов и менее, выпало еще на пяти метеостанциях", - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что циклон пришел в Приморье из Кореи. Он накрыл большую часть края. Дождь сопровождался порывами ветра до 18 м/с.

Во вторник циклон сместился на юг Хабаровского края, дожди в Приморье постепенно будут прекращаться.

Прошедшие накануне ливни на всей территории Приморского края понизили уровень пожароопасности леса до 1-2 класса.

Как сообщалось, из-за циклона в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Стихия повредила электросети в ряде районов края, без света оставались около 5 тыс. человек. Ряд энергоаварий устранен, работы продолжаются.