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28.05.19 10:26
Циклон обрушил на Приморье за ночь 1,5 месячную норму осадков
"В крае прошли сильные и очень сильные дожди с общим количеством 25-81 мм, что составило 40-150% от месячной нормы. Опасное явление - очень сильный дождь с количеством 52-71 мм за 12 часов отмечался на пяти метеостанциях. Количество осадков, близкое к критерию опасного явления, 41-45 мм за 12 часов и менее, выпало еще на пяти метеостанциях", - говорится в сообщении синоптиков.
Отмечается, что циклон пришел в Приморье из Кореи. Он накрыл большую часть края. Дождь сопровождался порывами ветра до 18 м/с.
Во вторник циклон сместился на юг Хабаровского края, дожди в Приморье постепенно будут прекращаться.
Прошедшие накануне ливни на всей территории Приморского края понизили уровень пожароопасности леса до 1-2 класса.
Как сообщалось, из-за циклона в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Стихия повредила электросети в ряде районов края, без света оставались около 5 тыс. человек. Ряд энергоаварий устранен, работы продолжаются.
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