Архитектор советует не совмещать в одном проекте храм Св. Екатерины и кафедральный собор

28.05.19 10:56

© РИА Новости. Владимир Сергеев

28 мая. Interfax-Russia.ru - Заслуженный архитектор РФ и бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин считает, что в городе нужно построить либо кафедральный собор, либо храм Святой Екатерины, а не объединять два проекта в одном.

"Храм городу, безусловно, нужен. Но я считаю, что необходимо определиться, какой именно объект должен появиться: Храм Святой Екатерины или кафедральный собор. Объединять эти две идеи в одной, на мой взгляд, не совсем верно", - цитирует Вяткина официальный портал администрации города.

По его словам, в случае строительства храма святой Екатерины он "должен быть воссоздан по первоначальному проекту Иоганна Миллера".

"Если говорить о кафедральном соборе - то для него нужна большая площадка, чтобы сооружение стало архитектурной доминантой, чтобы вокруг можно было разбить парк или сквер, который служил бы буферной зоной между городской застройкой и собором, и чтобы религиозное сооружение не диссонировало с окружающим пространством", - пояснил Вяткин.

Он отметил, что территория рядом с театром драмы, где планировалось строительство храма, является одной из наиболее оптимальных площадок.

"Но это должно было быть сооружение меньших объемов, с меньшим подиумом восьмигранной формы, с алтарем, сориентированным на восток. К этой площадке можно вернуться и сегодня. Там можно воплотить уже разработанный проект, но с определенными доработками. Возможно, это именно тот компромисс, который бы удовлетворил обе стороны - сквер остается цел, а в центре появляется прекрасный храм", - уточнил эксперт.

Еще одной площадкой для строительства храма, по словам Вяткина, может стать площадка за Макаровским мостом, на стороне театра драмы.

"Там можно было бы отсыпать полуостров площадью до трех гектаров и построить храм даже в том объеме, в котором он представляется сейчас. Места хватило бы и для набережной, и для сквера вокруг здания. Тем более, что эта территория в ближайшем будущем будет развиваться и как раз сейчас застройку того района можно проработать комплексно, гармонично вписав в нее все потенциальные объекты", - сказал он.

Согласно информации на сайте Екатеринбургской епархии, храм во имя Екатерины был построен в 1723 году на Екатерининской площади (сейчас Площадь труда) и стал первым православным храмом в городе. В 1930 году его снесли, вместо него появилось здание уральского обкома и фонтан "Каменный цветок". Теперь же принято решение восстановить храм. Его планируют построить к маю 2023 года - к празднованию 300-летия Екатеринбурга. В планах Епархии - возвести кафедральный собор, который должен стать самым масштабным православным строением в городе.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. Они начались после того, как в сквере установили забор, огородив место предполагаемой стройки.

Проведенный опрос ВЦИОМ показал, что 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для строительства храма.

В настоящее время в Екатеринбурге формируется рабочая группа, которая представит депутатам гордумы варианты опроса или референдума по месту для храма.