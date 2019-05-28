Отобраны девять округов, где может пройти электронное голосование на выборах в Мосгордуму

28.05.19 11:01

© РИА Новости. Нина Зотина

28 мая. Interfax-Russia.ru - Предварительно отобрано девять из 45 избирательных округов на выборах депутатов Мосгордумы, в которых может пройти эксперимент по электронному дистанционному голосованию, сообщил зампред Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Решениями муниципальных депутатов семь округов заблокировано из 16. Это там, где депутаты проголосовали против. У нас осталось девять округов, где может пройти эксперимент. Но только в трёх округах пройдёт электронное голосование", - сказал Венедиктов на заседании комиссии Общественной палаты по развитию гражданского общества во вторник.

Он пояснил, что в соответствии с законом право выбора округов, где может пройти эксперимент, полностью принадлежит Мосгоризбиркому.

"Изначально мы настаивали, чтобы Мосгоризбирком не являлся единственным в этом выборе. Было выбрано 16 округов из 45, где границы избирательных округов совпадают с границами муниципальных округов. Право заблокировать проведение эксперимента принадлежало 25% депутатов в соответствующем муниципальном образовании, то есть меньшинству. По итогам заседаний проведение эксперимента депутаты заблокировали в семи округах", - пояснил Венедиктов.

Он напомнил, что на московских выборах открепительные талоны отменены.

"Говорили, что это "карусели". Мы отняли возможность голосования не на своём участке. Но теперь даём другую возможность - в электронном голосовании, не отрывая одного места от дивана из любой точки мира, где есть интернет", - сказал Венедиктов.

В свою очередь, замглавы департамента информационных технологий Москвы Артём Костырко сообщил на заседании, что кампания по приёму заявлений от избирателей на участие в электронном голосовании начнётся ориентировочно 23-24 июля.

Завершится приём заявлений за три дня до голосования, намеченного на 8 сентября.