Первый актив Urban Group удалось вернуть в конкурсную массу

28.05.19 11:03

© РИА Новости. Антон Денисов

28 мая. Interfax-Russia.ru - Первый актив застройщика-банкрота Urban Group удалось вернуть в конкурсную массу в рамках оспаривания сомнительных сделок должника, сообщила конкурсный управляющий ГК "Урбан Групп" Светлана Аглинишкене.

В сообщении поясняется, что Арбитражный суд Московской области признал недействительной сделку по продаже одним из застройщиков "Урбан Групп" земельного участка площадью 8,9 гектар.

В октябре 2017 года застройщик жилых комплексов "Опалиха О3" и "Лесобережный" ООО "Хайгейт" продал земельный участок в Красногорском районе площадью 8,9 га. Сумма сделки составила 22,5 млн рублей. Покупателем выступило ООО "Северное", доли в котором принадлежат бенефициару "Урбан Групп" Александру Долгину и бывшему генеральному директору компании Андрею Пучкову. Согласно сведениям Росреестра, кадастровая стоимость участка - 226 млн рублей. Таким образом, сумма продажи была занижена в 10 раз.

Арбитражный суд согласился с доводами Светланы Аглинишкене, что спорная сделка по цене, несоответствующей рыночной, за 9 месяцев до введения банкротства, нарушает имущественные права кредиторов и направлена на вывод активов владельцами компании, и признал ее недействительной.

Всего в арбитражный суд подано более 50 заявлений на сумму около 90 млрд рублей.

Напомним, что летом 2018 года Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство сроком на один год в отношении пяти компаний-застройщиков Urban Group.

По состоянию на 1 мая 2018 года девелопер занимал восьмое место в рейтинге компаний с максимальными объемами текущего строительства. Компания возводила почти 870 тыс. кв.м жилья.

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