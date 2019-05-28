Глава Минстроя Мурманской области покинул пост

28.05.19 11:05

© РИА Новости. Сергей Пятаков

28 мая. Interfax-Russia.ru - Министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан покинул свой пост.

Соответствующее постановление опубликовано в официальном электронном бюллетене правительства Мурманской области за подписью врио губернатора региона Андрея Чибиса от 21 мая.

В документе отмечается, что Кан уволен "по собственному желанию по состоянию здоровья".

Ранее Чибис неоднократно высказывал претензии к деятельности Минстроя Заполярья. Они касались низких темпов строительства нового жилья, сорванных сроков и переселения из ветхого жилья.

Как сообщалось, 25 марта на первом оперативном совещании под его руководством в региональном правительстве Чибис продлил полномочия правительства Мурманской области на два месяца.

До назначения на должность министра строительства и территориального развития Заполярья в ноябре 2014 года Кан занимал пост начальника отдела обустройства сухопутных объектов управления капитального строительства ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск".