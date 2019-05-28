Собянин рассказал о благоустройстве Остоженки

28.05.19 11:10

© РИА Новости. Корниенко Евгения

28 мая. Interfax-Russia.ru - Основные работы по благоустройству в 2019 году идут за границами Садового кольца по программе "Мой район", исключение - несколько исторических улиц в центре, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В историческом центре мы планируем привести в порядок лишь несколько улиц, которые по разным причинам не вошли в планы работ прошлых лет. Одна из них - Остоженка", - написал Собянин в личном блоге во вторник.

Он напомнил, что "сестра" Остоженки - Пречистенка - была благоустроена несколько лет назад.

"А на самой Остоженке недавно была завершена реставрация знаменитого Дома Муму и создан Тургеневский квартал", - отметил руководитель города.

Он сообщил, что летом на Остоженке и в прилегающих к ней переулках будут сделаны качественные тротуары и установлены новые фонари.

"На улице станет больше зелени - планируется высадить больше 100 новых деревьев и кустарников. А в Мансуровском и Кропоткинским переулках будут обустроены парковочные карманы для машин и зоны отдыха со скамейками", - пояснил Собянин.

По его словам, после благоустройства одной из главных точек притяжения на Остоженке станет обновленный сквер перед Московским государственным лингвистическим университетом. Еще один новый сквер будет разбит на месте парковки между Мансуровским и Еропкинским переулками.

"Благоустройство Остоженки не затронет ее транзитную функцию. Но она станет гораздо уютнее и удобнее для местных жителей и всех москвичей, которые любят бывать на одной из самых известных улиц Москвы", - добавил мэр.