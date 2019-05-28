Моряки за решеткой: Кремль не освободит украинских моряков, вопреки требованиям ООН
  
Кулак, мотор: напавший на журналиста хакасский чиновник стал фигурантом уголовного дела
   
Еще ниже: в Госдуме предложили снизить порог превышения скорости в городе до 10 км/час
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
28.05.19 11:10

Собянин рассказал о благоустройстве Остоженки

© РИА Новости. Корниенко Евгения
28 мая. Interfax-Russia.ru - Основные работы по благоустройству в 2019 году идут за границами Садового кольца по программе "Мой район", исключение - несколько исторических улиц в центре, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В историческом центре мы планируем привести в порядок лишь несколько улиц, которые по разным причинам не вошли в планы работ прошлых лет. Одна из них - Остоженка", - написал Собянин в личном блоге во вторник.

Он напомнил, что "сестра" Остоженки - Пречистенка - была благоустроена несколько лет назад.

"А на самой Остоженке недавно была завершена реставрация знаменитого Дома Муму и создан Тургеневский квартал", - отметил руководитель города.

Он сообщил, что летом на Остоженке и в прилегающих к ней переулках будут сделаны качественные тротуары и установлены новые фонари.

"На улице станет больше зелени - планируется высадить больше 100 новых деревьев и кустарников. А в Мансуровском и Кропоткинским переулках будут обустроены парковочные карманы для машин и зоны отдыха со скамейками", - пояснил Собянин.

По его словам, после благоустройства одной из главных точек притяжения на Остоженке станет обновленный сквер перед Московским государственным лингвистическим университетом. Еще один новый сквер будет разбит на месте парковки между Мансуровским и Еропкинским переулками.

"Благоустройство Остоженки не затронет ее транзитную функцию. Но она станет гораздо уютнее и удобнее для местных жителей и всех москвичей, которые любят бывать на одной из самых известных улиц Москвы", - добавил мэр.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.05.19 15:19
Первый в стране Музей русского зарубежья открылся в Москве
.
  28.05.19 13:09
Более 100 зон отдыха у воды откроются в Москве 1 июня
.
  28.05.19 12:21
Брошенный во "Внуково" самолет Трансаэро продан в 20 раз дешевле первоначальной цены
.
  28.05.19 11:14
Мосгорсуд не стал рассматривать кассационные жалобы на приговор основателю Smotra.ru Китуашвили
.
  28.05.19 11:01
Отобраны девять округов, где может пройти электронное голосование на выборах в Мосгордуму
.
  28.05.19 10:12
Защита подала жалобу на продление ареста обвиняемому в шпионаже Уилану
.
  28.05.19 08:46
День защиты детей отметят в 19 парках Москвы
.
  27.05.19 14:21
Школу, детсад и детскую поликлинику построят в Алтуфьево в рамках реновации
.
  27.05.19 14:02
Более 9 тыс. студентов-наблюдателей будут следить за ходом ЕГЭ в РФ
.
  27.05.19 12:45
Новый храм на юге Москвы станет отправной точкой путешествия по Москве-реке


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket