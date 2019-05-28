Главой тюменского Тобольска стал Максим Афанасьев

28.05.19 11:26

Фото с официального сайта администрации г. Тобольска

28 мая. Interfax-Russia.ru - Депутаты городской думы Тобольска (Тюменская область) на заседании во вторник избрали главу города.

"Им стал заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе администрации Тобольска.

За Афанасьева проголосовали 21 из 24 депутатов.

30 апреля в связи с тем, что глава города Владимир Мазур ушел в отставку, был объявлен конкурс. На участие в нем поступили документы от замглавы Тюмени Афанасьева, директора Центра искусств и культуры Тобольска Михаила Никитина, индивидуального предпринимателя Григория Избенко. Все трое - самовыдвиженцы.

Кроме того, региональное отделение ЛДПР выдвинуло для участия в конкурсе индивидуального предпринимателя Тимура Темуркаева, региональное отделение партии социальной защиты - председателя совета партии Ларису Шакурову, а территориальный свободный профсоюз "Союз ССР" - председателя ТСЖ "400 лет Тобольску" Ирину Катышеву.