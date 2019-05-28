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28.05.19 11:26
Главой тюменского Тобольска стал Максим Афанасьев
"Им стал заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе администрации Тобольска.
За Афанасьева проголосовали 21 из 24 депутатов.
30 апреля в связи с тем, что глава города Владимир Мазур ушел в отставку, был объявлен конкурс. На участие в нем поступили документы от замглавы Тюмени Афанасьева, директора Центра искусств и культуры Тобольска Михаила Никитина, индивидуального предпринимателя Григория Избенко. Все трое - самовыдвиженцы.
Кроме того, региональное отделение ЛДПР выдвинуло для участия в конкурсе индивидуального предпринимателя Тимура Темуркаева, региональное отделение партии социальной защиты - председателя совета партии Ларису Шакурову, а территориальный свободный профсоюз "Союз ССР" - председателя ТСЖ "400 лет Тобольску" Ирину Катышеву.
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