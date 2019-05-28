Туристическая полиция появится в Ялте в этом году

28.05.19 11:30

© РИА Новости. Илья Питалев

28 мая. Interfax-Russia.ru - Подразделение туристической полиции будет сформировано в Ялте для помощи иностранцам в этом году, сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

"Принято решение о создании в текущем году в Ялте специализированного подразделения "Туристическая полиция" из числа 27 сотрудников патрульно-постовой службы", - сказал он во вторник на заседании регионального правительства.

По словам вице-премьера, это позволит обеспечить комфортное и безопасное пребывание иностранных туристов в регионе, поскольку полицейские со знанием иностранного языка смогут оказывать им помощь на месте.

Михайличенко уточнил, что при принятии решения о создании подразделения учтен опыт проведения в России чемпионата мира по футболу, в ходе которого туристическая полиция "зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны".

О планах по созданию подразделения туристической полиции в структуре министерства внутренних дел Крыма впервые было заявлено в 2015 году. Сообщалось, что на это понадобится 2-3 года.

Как сообщалось, курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше уровня 2017 года. При этом в регионе побывали представители более 130 стран ближнего и дальнего зарубежья.