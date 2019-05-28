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28.05.19 12:24

Ущерб "Роскосмоса" от аварийных пусков за 8 лет превысил 35 млрд рублей

© РИА Новости. Игорь Руссак
28 мая. Interfax-Russia.ru - Россия потеряла более 35 млрд рублей из-за аварийных космических пусков в 2010-2018 годах, страховые выплаты покрыли из этой суммы только 20 млрд рублей, говорится в приложении к проекту постановления правительства, разработанному госкорпорацией "Роскосмос".

"В указанный период произошло 11 аварийных пусков космической техники. Ущерб Российской Федерации составил более 35 млрд рублей", - говорится в документе.

"При этом за счет инструмента страхования Российской Федерации было возмещено почти 20 млрд рублей", - отмечается в документе.

Убытки "Роскосмоса" в 2010-2018 гг. от аварий при незастрахованных космических пусках составили 10,5 млрд рублей, следует из приложения к проекту постановления правительства, разработанному "Роскосмосом".

"В указанный период 2010-2018 годов произошел ряд аварийных пусков космической техники, которые не были застрахованы. Следствием данных аварий стали убытки госкорпорации "Роскосмос" в размере более 10,5 млрд рублей, источники возмещения которых не установлены", - говорится в документе.

Всего в 2010-2018 гг. были застрахованы запуски более 80 космических аппаратов. Страховая сумма составила порядка 187,5 млрд рублей.

"На организацию страхования было потрачено около 15 млрд рублей бюджетных средств и средств госкорпорации "Роскосмос" (из них субсидии - около 12 млрд рублей), что составляет 8% стоимости космической техники", - отмечается в документе.

В документе также говорится, что расходы России на пуски космических ракет в 2019-2021 годах могут составить 259,4 млрд рублей.

"Совокупная стоимость запусков ракет космического назначения (далее - РКН) в указанный период составит 259,4 млрд рублей, в том числе в 2019 году - 72,0 млрд рублей, в 2020 году - 93,7 млрд рублей, в 2021 году - 93,6 млрд рублей", - отмечается в проекте документа.

В нем уточняется, что в 2019-2021 годах "Роскосмос" планирует запустить восемь космических аппаратов "Союз", 11 космических грузовиков "Прогресс", 15 спутников системы "ГЛОНАСС", орбитальный телескоп "Спектр-РГ", новый модуль для МКС, лунный аппарат "Луна-Глоб", а также ряд других космических аппаратов.

Всего за три года планируется запустить 56 аппаратов.

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