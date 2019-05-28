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28.05.19 12:21

Брошенный во "Внуково" самолет Трансаэро продан в 20 раз дешевле первоначальной цены

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
28 мая. Interfax-Russia.ru - Планер и двигатель дальнемагистрального Boeing-767-200 авиакомпании "Трансаэро" (MOEX: TAER), находящиеся на территории аэропорта "Внуково", проданы на торгах по цене, более чем в 20 раз ниже той, по которой они предлагались изначально, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Впервые лот был выставлен на торги в январе, тогда максимальная стоимость была установлена в размере 160 млн руб. с шагом 5% - но ни одной заявки не поступило. После этого аукцион был объявлен заново, максимальная стоимость была снижена до 144 млн руб., при этом минимальная, которая действовала в последние 22 дня приема заявок, была установлена в размере 5% (около 7,2 млн руб.)

В результате планер и двигатель (CF6-80A2) ушли с молотка за 7,4 млн руб. Победителем торгов признано подавшее единственную заявку ООО "Тендер Трейд", которое действовало в качестве агента индивидуального предпринимателя Кирилла Кочева. Последний, согласно материалам "СПАРК", входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, является совладельцем и гендиректором нескольких петербургских фирм. Ранее сообщалось, что он же приобрел на торгах планеры двух Boeing-737-300 "Трансаэро" (а также один двигатель CFM) в среднем по 5 млн руб. при максимальной цене в районе 50 млн руб. Один из планеров также находился во "Внуково", второй - в "Домодедово".

Еще ранее, в апреле, на торгах был продан Boeing-737 "Трансаэро", находившийся в киевском аэропорту "Жуляны". За 15 млн руб. самолет приобрело неизвестное петербургское ООО "Риелт Мастер", которое было единственным участником торгов.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В сентябре 2017 года она была признана банкротом. Основные кредиторы "Трансаэро" - банки и лизингодатели, в том числе структуры ВТБ (MOEX: VTBR) и Сбербанка (MOEX: SBER), Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Новикомбанк.

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