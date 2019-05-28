В Совфеде исключили присвоение Керченскому проливу международного статуса

28.05.19 12:29

© РИА Новости. Александр Полегенько

28 мая. Interfax-Russia.ru - Россия никогда не согласится на придание Керченскому проливу международного статуса, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Выдвигать заведомо невыполнимые задачи, заявляя о них во всеуслышание, - фирменный стиль Киева. Разумеется, Россия никогда не согласится на то, чтобы в Керченский пролив, как в одесский порт сегодня, заходили, словно к себе домой, натовские корабли, сменяя один другого, что неизбежно произойдет в случае предоставления проливу международного статуса", - цитирует во вторник Клинцевича его пресс-служба.

По его мнению, изменение статуса Керченского пролива "из той же серии невыполнимых задач, что и возвращение Крыма Украине".