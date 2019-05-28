Старинную деревянную мостовую нашли на территории Нижегородского кремля

28.05.19 12:34

© РИА Новости. Роман Владимиров

28 мая. Interfax-Russia.ru - Археологи исследуют остатки старинной деревянной мостовой, найденной на территории Нижегородского кремля.

Пресс-служба губернатора Нижегородской области сообщает во вторник, что она была обнаружена во время земляных работ при прокладке труб.

Мостовая относится, предположительно, к XVIII-XIX векам и находится на глубине около полуметра от нынешней поверхности Ивановского съезда - местные жители пользовались им ранее, чтобы спуститься в нижнюю часть города.

"Под мостовой, на глубине около полутора метров, обнаружены остатки подпольного пространства дома, которые относятся, по предположению археологов, к XIV веку", - говорится в сообщении.

Сейчас исследованием находки занимаются сотрудники Института археологии РАН. По словам главы управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игоря Петрова, подобные исследования позволяют уточнить направление основных дорог и планировочную структуру внутри Нижегородского кремля.

После завершения исследовательских работ поверхность проезда будет восстановлена.

Пресс-служба напоминает, что об основных достопримечательностях кремля нижегородцы и гости города могут узнать благодаря современной системе навигации, которая появилась здесь в середине мая. Пять первых стендов установлены у Пороховой, Дмитровской, Кладовой башен и около площади Вечного огня.