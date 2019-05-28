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28.05.19 12:46

Изумруд весом 1,6 кг найден на Мариинском прииске на Урале

Фото с официального сайта правительства Свердловской области
28 мая. Interfax-Russia.ru - Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

"Это крупнейшая находка за последние почти 30 лет: изумруд весом более 2 кг был обнаружен в 1990 году. С тех пор самым большим (1,54 кг) был камень, найденный в 2018 году", - отмечается в сообщении.

Стоимость драгоценного камня вместе с ранее добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн рублей. Ожидается, что предприятие направит выручку от продажи изумрудов на развитие производства.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мариинского прииска", находкой уже заинтересовались покупатели.

"Изумруд был найден в мае. О стоимости самого изумруда говорить не можем - его уже покупают вместе с россыпью", - сообщил представитель пресс-службы.

Он не уточнил, кто является покупателем, однако добавил, что это не Гохран (имеет приоритетное право скупать добытые камни и самородки у добывающих компаний).

В сообщении департамента информполитики также отмечается, что работники прииска обнаружили изумруд в шахте на глубине 260 метров. По цвету специалисты отнесли минерал ко второй категории - "зеленый", по сорту - к третьей в связи с наличием природных трещин.

"Редкий экземпляр изумруда поднят работниками очистного забоя на-гора, минуя технологический процесс, и пришел к нам практически в первозданном виде - грани ровные, оконтурены слюдяной рубашкой. Это говорит о значительной редкости и уникальности изумруда", - отметил гендиректор АО "Мариинский прииск" Евгений Василевский, слова которого приводятся в сообщении.

Качество драгоценных камней, добытых на месторождении, во многом объясняется технологией их добычи, которая позволяет извлекать кристаллы без повреждений. Эта методика применяется уже четыре года. Для обработки руды, которая может содержать драгоценные минералы, горнопроходчики используют так называемую "щадящую добычу" - руда отбивается вручную или с использованием специальных неразрушающих смесей, взрывные работы запрещены.

Изумрудно-бериллиевое месторождение в поселке Малышева является уникальным для России. Здесь многие годы добывали берилл и руду редких металлов для нужд оборонной и атомной промышленности. В 90-е годы возникла угроза затопления шахт и их полного разрушения. В 2008 году на федеральном уровне было поддержано ходатайство руководства Свердловской области о переходе рудника к новому собственнику. Малышевский рудник являлся обособленным подразделением АО "Калининградский янтарный комбинат", с 1 февраля 2018 года зарегистрировано как самостоятельное предприятие - АО "Мариинский прииск". 100% компании принадлежит предприятию "Ростеха" - "Калининградскому янтарному комбинату".

Ежегодно АО "Мариинский прииск" перерабатывает 94 тыс. тонн руды, а также добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.

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