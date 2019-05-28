|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.05.19 12:51
Девять лесных пожаров потушено в Бурятии за сутки
"Ликвидировано шесть очагов в Баргузинском, Бичурском, Прибайкальском, Селенгинском районах. Еще три лесных пожара локализовано в Заиграевском, Кяхтинском, Хоринском районах. На тушении пожаров было задействовано более 280 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, лесопользователей", - говорится в сообщении.
Под наблюдением находится одна термоточка в Еравнинском районе. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС решено приостановить ее тушение, так как отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, а ожидаемые затраты на тушение превысят прогнозируемый вред, который может быть им причинен.
|
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket