Девять лесных пожаров потушено в Бурятии за сутки

28.05.19 12:51

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 мая. Interfax-Russia.ru - Шесть лесных пожаров ликвидированы в четырех районах Бурятии за минувшие сутки, еще три локализованы, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства во вторник.

"Ликвидировано шесть очагов в Баргузинском, Бичурском, Прибайкальском, Селенгинском районах. Еще три лесных пожара локализовано в Заиграевском, Кяхтинском, Хоринском районах. На тушении пожаров было задействовано более 280 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, лесопользователей", - говорится в сообщении.

Под наблюдением находится одна термоточка в Еравнинском районе. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС решено приостановить ее тушение, так как отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, а ожидаемые затраты на тушение превысят прогнозируемый вред, который может быть им причинен.