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28.05.19 12:54

КПРФ призвала Медведева уволить Сердюкова с поста главы совета директоров ОАК

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
28 мая. Interfax-Russia.ru - Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков не должен занимать пост главы совета директоров ПАО "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), заявляют в думской фракции КПРФ.

"Проект протокольного поручения от нашей фракции направлен в правовое управление Госдумы по вопросу, на наш взгляд, абсолютно необоснованного назначения председателем Совета директоров "Объединённой авиастроительной корпорации" господина Сердюкова", - сказал депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный во вторник журналистам.

Он напомнил, что "на посту министра обороны Сердюков отметился возбуждением ряда уголовных дел, падением престижа армии, разрушением военного образования, чем нанёс ущерб и армии, и имиджу армии".

"Назначение Сердюкова после всего этого, после всех уголовных дел, фигурантом которых являлся он сам, избежав уголовной ответственности по амнистии, является, на наш взгляд, недопустимым", - сказал Куринный.

"Требуем от председателя правительства РФ немедленно уволить Сердюкова с этой должности и не допускать подобного рода назначений", - заявил Куринный.

13 мая индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха", экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

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