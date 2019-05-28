Комплекс трасс для занятия велоспортом появится в Ростовской области в 2020 году

28.05.19 12:56

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

28 мая. Interfax-Russia.ru - Ростов-на-Дону. 28 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Более 50 спортивных объектов построят в Ростовской области до 2024 года в рамках региональной программы "Спорт - норма жизни", сообщает пресс-служба губернатора региона.

"На территории Гребного канала уже в этом году планируется возвести четыре многофункциональные спортивные площадки. Уникальный комплекс трасс для занятия велоспортом ВМХ и велоспортом-маунтинбайком появится в 2020 году. Затем будут построены стадион с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр подготовки футболистов с тренировочной базой и девятью полями", - говорится в сообщении.

Кроме того, требуют ремонта трибуны и спортивные помещения стадиона "Олимп-2", где в новом сезоне будут проходить игры футбольного клуба "Чайка", вышедшего в Футбольную национальную лигу.

Помимо этого губернатор области Василий Голубев подтвердил, что ремонт будет произведен и в училище олимпийского резерва. На территории у стадиона "Труд" планируется возведение легкоатлетического Дворца спорта с несколькими тренировочными залами, уже начата предпроектная подготовка.

Также за счет областного бюджета в 2019 году будет завершен капитальный ремонт дворца спорта в Белой Калитве, кровли спорткомплекса "Лидер", велотрека в Ростове, продолжится реконструкция стадиона "Шахтер" в городе Шахты.

"В результате выполнения нацпроектов доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, к 2024 году должна увеличиться с нынешних 44,8% до 56,3%. Работа предстоит большая. В основе ее - развитие инфраструктуры спорта", - приводятся в сообщении слова губернатора региона.

Ранее сообщалось, что Ростовская область вложит около 1,7 млрд рублей в развитие спорта в регионе до 2024 года. По информации управления информационной политики правительства региона, эти деньги пойдут на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, футбольных манежей, стадионов и тренировочного ледового катка на территории Ростова-на-Дону и области.

В 2018 году на развитие спорта было выделено более 1 млрд рублей. За счет этих средств возведено, отремонтировано и реконструировано более 60 спортивных объектов.